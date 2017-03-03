ФНС подсказала, как составить бухгалтерскую отчетность на малом предприятии

Малые компании вправе сдавать бухгалтерскую отчетность как в полном объеме, так и упрощенно. Об этом напомнили налоговики (письмо ФНС России от 20 февраля 2017 г. № СД-4-3/3088).
В 2017 году бухгалтерскую отчетность за 2016 год нужно представить в инспекцию не позднее 31 марта (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). Состав отчетности малые компании вправе выбрать самостоятельно.
Если сдавать отчетность в полном объеме, то необходимо представить:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании средств.
Если выбираете упрощенный вариант, достаточно сдать:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.
В более редких случаях нужно сдать еще и отчет о целевом использовании средств, пояснения. Представлять упрощенную отчетность вправе большинство субъектов малого предпринимательства. Однако есть исключения.
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