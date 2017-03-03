Минфин уточнил, можно ли выдавать БСО вместо чека

Компании, которые реализуют услуги или работы населению, вправе до 1 июля 2018 года выдавать бланки строгой отчетности (БСО) вместо чеков (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ). А онлайн-кассу доэтой даты не применять.

Где брать перечни услуг населению, если с 1 января 2017 года ОКУН отменили? Минфин разъяснил, что нужно использовать ОКВЭД2 и ОКПД2 (письмо от 10 февраля 2017 г. № 03-01-15/7511). Но в этих новых классификаторах группировки по работам и услугам населению нет. Однако несмотря на это, можно применять БСО по услугам населению. ОКУН уже не действует, но для компании основанием выдавать БСО являются переходные ключи между ОКУН и ОКДП2.

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