ФНС: когда не надо сдавать даже нулевой расчет по взносам

Отдельный расчет по взносам за подразделение сдавайте в налоговую, только если оно самостоятельно начисляет и платит взносы. Если взносы рассчитывает и перечисляет головной офис, то за дополнительный офис сдавать нулевой расчет не надо (письмо ФНС России от 14 февраля 2017 г. № БС-4-11/2748).

А вот отчетность 2-НДФЛ и 6-НДФЛ сдавайте иначе. За подразделения компании обязаны отчитываться по НДФЛ в любом случае. Не важно, кто начисляет и выдает зарплату, удерживает и платит налог – головная компания или сам дополнительный офис.

Справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ всегда сдавайте в инспекцию по месту учета каждого подразделения, независимо от того, сдаете ли расчет по взносам.

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