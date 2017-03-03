Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Расчет суточных, НДФЛ
- Отчетность УСН за 2012 год
- Изменился адрес
- О заполнении 2-НДФЛ
- Смена ОКАТО 2-НДФЛ
- Аудиторское заключение в составе отчетности за 2012
- промежуточные дивиденды НДФЛ
- Материальная помощь в связи со смертью родственника
- оплата доли в уставном капитале
- О смене фамилии
- Налог на прибыль в обособленных подразделениях
- Первоначальная стоимость ОС
- Первичные документы на оказание услуг общепита
- Получение товара по доверенности
- ОАО
- Бухгалтерская проводка по возврату страховых взносов
- Об отражении НДС с аванса, возвращенного поручителем
- НДФЛ при задержке зарплаты
- Авансовые платежи в декларации по УСН
- неустойка в налоговом учете
- Состав годовой отчетности
- Порядок возврата излишне уплаченных налогов
- Оплата выходных в командировке
- Счет-фактура
- НДС с авансов в балансе
- 1. Вознаграждение посредника.
2.Списание дебиторки.
- Благотворительная помощь
- Отчетность предпринимателя на УСН доходы с сотрудниками
- Безвозмездно полученное имущество
- Можно ли уменьшить сумму минимального налога на сумму уплаченных авансовых платежей в течении данного периода?
- Распределение ОС участнику после ликвидации
- Транзитная торговля
- О переносе вычета по НДС на будущий период
- О порядке списания затрат при отсутствии выручки
- получить расчетные в фирме однодневке
- Работница работает неполный рабочий день, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Если она заболела можно ли ей оплатить б/лист.
- Заполнение больничного листа
- Сотрудники ученики
- Смена директора, приказы
- Расходы на капитальный ремонт (УСНО)
- Об отражении доходов в 2-НДФЛ
- Продажа здания, переходим с упрощенки на общую
- Возврат НДФЛ.
- Каким образом определить срок полезного использования автомобиля
- Не исполнения акта приема-передачи имущества
- Декларация по налогу на прибыль
- На кого подать в суд при трудовом споре
- Продажи через посредника
- 79 счет в балансе
- Заполнение расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов
- Цена договора и вычет НДС
- Земельный налог Тверская область
- Страховые взносы резерв
- Неотделимые улучшения арендованного имущества
- Корректировочные счета-фактуры
- Переход с ЕНВД на ОСН
- О повышении зарплаты
- Агентский договор
- Бухгалтерская отчетность
- Об отражении в бухучете приобретения программы
- О расходах на оплату работ по договору подряда
- КФХ и ИП
- Заполнение пояснений к бухбалансу
- Зачет излишне уплаченного налога в счет недоимки
- Налоговые риски учета затрат
- Как правильно учесть приобретенный бензин и полученный бонус
- Об уплате налога на имущество после реорганизации
- Продажа ОС
- Резерв на отпуск
- Оформление услуг автосервиса
- Можно ли при оказании услуг авторемонта и ТО на ЕНВД включать в стоимость работ замененные запчасти? Базовая доходность.
- Налог на прибыль
- Обеспечительный платеж
- Об обязанности публикации годовой бухгалтерской отчетности ОАО
- Кто должен проводить аттестацию рабочих мест
- НДС ПКО УСН комиссионер
- Порядок отнесения имущества к движимому
- Акт о приемке оказанных услуг
- Расходы на ОС
- Возврат аванса заказчику, БУ и НУ
- Продление договора аренды
- Пени при расчете налога на прибыль
- Расчет количества дней неиспользованного отпуска
- Исправление ошибок
- Земельный налог
- Унифицированная форма МХ-1
- Косвенные расходы налог на прибыль
- Система налогообложения
- Ремонт арендованного имущества
- Распределение счета 44
- Порядок перечисления НДФЛ
- Автосервис. Система налогообложения.
- Налоговый агент по НДФЛ и налогу на прибыль при увеличении УК
- отчет о фин.результатах
- Устная договоренность по договору подряда и перерасход
- Учет расходов на покупку земельного участка в 2012 г
- Лизинг
- О поквартальной уплате авансовых платежей по налогу на прибыль
- НДС
- заполнение пояснительной записки ОАО
- Нужно ли предоставлять пояснительную записку проверяющим
- Списание дебиторской задолженности.
- распределение обязанностей в организации
- Бухгалтерский баланс. УСН. 2012.
- Изменение кадастровой стоимости
- О соблюдении лимита остатка кассы
- ВРИО
- отражение суммы НДС(аналога) по командировочным расходам
- Замена части основного средства
- Расходы на ГСМ по арендованному транспорту
- О расходовании чистой прибыли
- Бухгалтерская отчетность при совмещении ОСНО и ЕНВД
- Бухучет транспортный налог
- О реализации оборудования не на территории РФ
- Ежеквартальные авансовые платежи.
- Районные коэффициенты сотрудников Крайнего Севера
- Отражение истцом операции по возмещению судебных издержек по мировому соглашению.
- В штате нет главбуха
- Продажа компьютера
- выращивание овощей дополнительно к основному виду деятельности как учитывать
- Расходы на доставку материала при УСН
- Об учете процентов по кредиту в составе профессионального вычета по НДФЛ
- Подарочные сертификаты
- Расходы на ремонт
- Отнесение имущества стоимостью мене 40 0000 в б/у к основным средства.
- УСН. Курсовые разницы.
- Приобретение материалов. Самовывоз. Оформление.
- Благотворительный фонд
- Бухотчетность малым предприятиям
- Нулевые 2-НДФЛ
- Оценка здания
- дивиденды из прибыли прошлых лет
- Пояснение к Бухбалансу расчет чистых активов
- НДФЛ и взносы в обособленных подразделениях
- Расходы на такси
- Об учете штрафа за нарушение рекламного законодательства
- Справка 2-НДФЛ
- алименты
- Иностранные работники
- Ремонтные работы по замены старого модуля оборудования
- Об учете страховых взносов при исчислении единого налога по УСН
- Налог на имущество, приобретенному до 2013 года
- Сведения о фактах деятельности
- Порядок использование наличной выручки
- Смена учредителя и директора
- Выплаты работнику при увольнении за неполный месяц работы
- Прекращение деятельности предпринимателем
- Об определении налоговой базы по НДС
- О порядке отражения в БУ и НУ расходов, выставленных более поздним периодом
- Кредит-нота
- Краткосрочная или долгосрочная кредиторская задолженность
- Усн 6 % доход
- Об учете безвозмездно полученного товара
- Закрытие обособленного подразделения
- О совместительстве
- Ошибочно выставленные документы
- Учет у лизингополучателя
- Земельный налог на территории города Москва
- Одобрение крупных сделок
- Отчетность в статистику
- Заключение трудовых договоров с иностранными гражданами