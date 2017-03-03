Лишены лицензии еще 4 банка

С 3 марта Центробанк отозвал сразу у четырех кредитных организаций лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

На этот раз без лицензии остались:

Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.

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