Лишены лицензии еще 4 банка

С 3 марта Центробанк отозвал сразу у четырех кредитных организаций лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
На этот раз без лицензии остались:
- КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» (г. Москва) – по величине активов на 1 февраля 475-е место в банковской системе России;
- ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) – по величине активов на 1 февраля 42-е место в банковской системе России;
- ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань) – по величине активов на 1 февраля 138-е место в банковской системе России;
- «АНКОР БАНК» (АО) (г. Казань) – по величине активов на 1 февраля 233-е место в банковской системе России.
Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.
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