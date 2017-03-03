Сотрудник взял отпуск с привязкой к празднику 8 Марта? Тогда из расчета продолжительности отпуска исключите этот день, поскольку это федеральный праздничный выходной. Проверьте дату окончания отпуска через расчетчик дней>>.

После праздника сотрудник принес больничный? Оплатите его полностью, даже если часть болезни пришлась на праздник.

В марте есть еще семь важных дел. Смотрите в подборке Системы Главбух >>

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