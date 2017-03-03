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Март

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Опасно заявлять вычет по кассовому чеку

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№5

К 8 марта проверьте выплаты сотрудникам

3 марта 702 просмотра

Новости по теме

Сотрудник взял отпуск с привязкой к празднику 8 Марта? Тогда из расчета продолжительности отпуска исключите этот день, поскольку это федеральный праздничный выходной. Проверьте дату окончания отпуска через расчетчик дней>>.

После праздника сотрудник принес больничный? Оплатите его полностью, даже если часть болезни пришлась на праздник.

В марте есть еще семь важных дел. Смотрите в подборке Системы Главбух >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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