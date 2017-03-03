Все продавцы пива с 31 марта переходят на онлайн –ККТ

С 31 марта все компании и ИП, занимающиеся продажей алкогольной продукцией, обязаны применять ККТ (федеральный закон от 03.07.2016 № 261-ФЗ).
Ранее предприниматели, которые занимались таким видом бизнеса, от применения ККТ были освобождены.
Теперь всем компаниям и ИП пробивать чеки на ККТ придется при продаже любых слабоалкогольных напитков: пива, сидра, пуаре.
При этом напомним, что с 1 февраля 2017 года налоговики перестали регистрировать кассы с ЭКЛЗ. Поставить на учет можно только новую модель ККТ — с функцией передачи данных через Интернет.
Исключение сделано только для компаний и ИП, которые продают алкоголь в местности, отдаленной от сети связи, с численностью населения до 10 000 (п. 7 ст. 2 федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
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