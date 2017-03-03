Декларация по земельному налогу поменяется

ФНС подготовила поправки в декларацию по земельному налогу. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Изменения в форму декларации потребовалось в связи с принятием законов о развитии Крыма и Крымского федерального округа и создании свободной экономической зоны на территории Республики Крым и Севастополя.

По эти законам базой в отношении земельных участков, расположенных на указанных территориях, признается нормативная цена земли, а не кадастровая стоимость, как в других регионах.

Применяться обновленная форма декларации будет с отчетности за 2017 год.

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