Переезд компании – повод для внеплановой спецоценки

Минтруд разъяснил, в какие сроки работодатель должен провести внеплановую спецоценку при перемещении рабочего места.

Чиновники указали, что при перемещении рабочего места из одного помещения в другое работодатель заново его организует и вводит в эксплуатацию в новом помещении. То есть происходит ввод в эксплуатацию нового рабочего места.

По Закону ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест – один из случаев, когда необходимо провести внеплановую спецоценку. И сделать это надо в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию рабочего места (ст. 17 Закона № 426-ФЗ).

При этом днем ввода в эксплуатацию таких рабочих мест считается дата, когда на них начался штатный производственный процесс. Такой вывод содержится в письме Минтруда России от 23.01.2017 № 15-1/ООГ-169.

Напомним, если спецоценка не будет проведена, компании грозит штраф в размере от 60 000 до 80 000 руб., предпринимателю – от 5000 до 10 000 руб.

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