Новая декларация по транспортному налогу вступила в силу

28 февраля вступил в силу приказ ФНС, утвердивший новую форму декларации по транспортному налогу (приказ от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@).

Применять ее организации должны начиная с отчетности за 2017 год.

Как и прежде, в форме будут два раздела и титульный лист. Изменится только раздел 2. Здесь появятся новые строки:

Новые строки в разделе 2 декларации по транспортному налогу

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