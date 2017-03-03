Новая декларация по транспортному налогу вступила в силу

28 февраля вступил в силу приказ ФНС, утвердивший новую форму декларации по транспортному налогу (приказ от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@).
Применять ее организации должны начиная с отчетности за 2017 год.
Как и прежде, в форме будут два раздела и титульный лист. Изменится только раздел 2. Здесь появятся новые строки:
- дата регистрации и снятия с учета транспортного средства (строки 070 и 080);
- год выпуска (строка 130);
- код налогового вычета и сумма – строки 280 и 290. Их будут заполнять владельцы большегрузов, которые платят дорожный сбор.
Новые строки в разделе 2 декларации по транспортному налогу
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