Отгадайте, из-за чего неверно подсчитали резерв по долгам, и получите приз

Внимание, конкурс! Станьте первым, кто найдет две ошибки и даст верный, а также наиболее полный ответ. Победитель получит приятный приз от редакции журнала «Главбух». Итоги подведем в понедельник в 11-00. Ответы пишите в комментариях ниже.

Компания создает резерв по сомнительным долгам за I квартал 2017 года. Бухгалтеру требуется рассчитать размер резерва. За I квартал 2017 года у ООО «Альфа» доходы составили 1,5 млн руб. За 2016 год доходы составляли 2,5 млн руб. Покупатели должны компании по договорам поставки товаров:

– 50 000 руб. ООО «Вега»;

– 70 000 руб. ООО «Транс»;

– 30 000 руб. ООО «Снежок».

Также ООО «Финанс» должно 20 000 руб. по договору займа. А само ООО «Альфа» задолжало ООО «Вега» 30 000 руб. по договору оказания услуг.

Все долги старше 90 календарных дней.

Как действовал бухгалтер

Бухгалтер определил, что резерв по сомнительным долгам в I квартале 2017 года не должен превышать 150 000 ₽ (1500000 ₽ х 10%).

Общая сумма резерва, которую создала компания, составила 150 000 ₽ (50000 ₽ + 70000 ₽ + 30000 ₽). Долг по договору займа в резерв включать не стали, чтобы уложиться в лимит. А долг ООО «Вега» учли полностью.

Какие две ошибки закрались в расчет резерва?