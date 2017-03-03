ФНС разрешила зачет НДФЛ

Впервые ФНС разрешила зачесть НДФЛ в счет других платежей. Неважно, в какой сумме и по какой причине у вас возникла переплата — досрочно заплатили налог, по ошибке или специально побольше.

Теперь ни один инспектор не вправе отказать в таком зачете как раньше. Мы подготовили подробную статью и образцы, которые помогут быстро перебросить НДФЛ в счет других платежей. Эта статья из свежего выпуска «Главбуха» (№ 6), который полностью откроется только на следующей неделе. Пока ее нигде нет — вы первые, кто может ее прочитать.

Елена Чернышева, главный редактор журнала "Главбух"

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