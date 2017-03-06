Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017 нужно сдать не позднее 10 марта (включительно). Форма отчета утверждена приказом Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3.
Отчитаться надо в электронном виде. На бумаге можно сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год, только если:
- годовая плата за предыдущий отчетный период составила меньше 25 000 руб.;
- нет технической возможности подключения к интернету;
- нет электронной подписи.
Вместе с бумажной декларацией в Росприроднадзор нужно представить также копию декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду на флешке или другом электронном носителе.
Можно сдать всего одну декларацию, если в одном субъекте РФ у компании или предпринимателя расположено сразу несколько объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Не путайте декларацию о плате за загрязнение окружающей среды с отчетом по экологическому сбору.
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