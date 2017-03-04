Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Документальное оформление
- Земельный налог.
- Естественная убыль нефтепродуктов при хранении
- Смена адреса
- Акт выполненных работ
- ИП- вычет по ЕНВД.
- Реализация земельного участка УСН
- О признании события после отчетной даты
- Расходы на услуги брокера
- Постановка на учет
- Плата за кадастровый план территории
- Об исчислении взносов с оплаты обучения детей работников.
- Аренда имущества (налогообложение и бухгалтерский учет)
- НДФЛ с оплаты дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами
- Особенности составления бухгалтерской отчетности
- Ремонт и техобслуживание арендованного автомобиля
- Автомобиль, стоимостью менее 40 тыс
- О применении пониженных тарифов страховых взносов
- Пенсионер
- расходы на такси при ОСНО
- Передача в УК списанного ОС на УСН
- Учет у посредника
- Смена местонаходжения обособленного подразделения
- Продажа двух по цене одного
- Повторно заявление ЕНВД
- Уплата НДФЛ и предоставление отчетности обособленного подразделения
- Реализация работ
- Что входит в стоимость имущества для определения крупной сделки
- Налоги и отчетность по местонахождения обособленного подразделения
- Учет АТС
- Кто является налоговым агентом по НДС
- Об учете оборудования,полученного и переданного безвозмездно
- срок исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности
- Посреднический договор
- Продажа ОС с убытком.
- Страховые с суточных, код дохода по суточным в 2-НДФЛ
- О заполнении справки 2-НДФЛ
- Стоимость земельного участка при строительстве
- Штраф
- Авансовые платежи на прибыль при переходе с УСН
- О справке 2-НДФЛ
- Бухгалтерская отчетность за 2012 год УСН
- Реквизиты в счет-фактуре ИП
- Невостребованная кредиторская задолженность внереализационные доходы
- Состав бухгалтерскй отчетности за 2012 год
- Применение ПБУ/18-02
- Пособие по уходу отцу
- Списание товара
- Использование чистой прибыли в бухгалтерской отчетности
- Резервы
- момент признания работ выполненными и период отражения выручки
- Зарплата на карту.
- Получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры
- Как заключить гражданско-правовой договор с гражданином
- Предприниматель на УСН. Взносы. Вычет.
- О штатном расписании
- Погрешность округлений при составлении Баланса
- Предприниматель на ОСНО. Налоги. Взносы. Ставки.
- Об учете у лизингополучателя
- Ошибка при перечислении НДФЛ
- ИП фиксированный платеж
- Договора комиссии
- Списание затрат на ремонт при аренде помещения
- О заполнении путевого листа
- Участие в закупке через интернет
- Об оплате часов обучения
- Бухгалтерская отчетность (УСНО)
- Об аренде квартиры для сотрудника
- УСН расходы система качества
- перерасход гсм
- Прощение долга
- рекламные материалы
- Неполное страховое возмещение
- Возмещение за счет ФСС медосмотр
- Бух баланс УСН 2012
- Домен
- Компенсация при увольнении дополнительный отпуск
- НДФЛ обособленное подразделение
- Возврат товара через комиссионера
- Резерв на отпуск
- Продление договора аренды
- Учёт люльки
- Встречная проверка
- Об исправлении ошибки, повлекшей искажение налоговой базы
- Создание резерва и списание задолженности
- Об оплате сверхурочных
- 2-НДФЛ
- Куда подать 2-НДФЛ. Обособленное закрылось. Головное переехало.
- Об индексации зарплаты
- Бухгалтерская отчетность
- Общехозяйственные расходы.
- Учёт списания ГСМ при упрощенке
- перевод долга у должника и его погашение
- Учебный отпуск
- Справка 2-НДФЛ
- Все об отчетности ИП.
- Об исполнении обязанностей налогового агента по налогу на прибыль
- Расходы при УСН
- О расчетном листке
- Право подписи
- Резерв на ремонт ОС в бухгалтерском и налоговом учете
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Украина.
- НДС. Место реализации - территория иностранного государства.
- Регистрация ИП
- Возврат товара и скидка
- ОБ учете расходов на продажу готовой продукции
- Документальное оформление утилизации товара покупателем
- Доверенность
- О заполнении Отчета о движении денежных средств
- Валютный контроль
- Платежное поручение НДФЛ
- О трудовой книжке
- О применении БСО
- расчет авансового платежа при упрощенке за 1-й квартал
- Декларация НДС
- Бухотчетность 2012 УСН
- Проценты по договору займа
- ОС менее 40 000
- О разъездном характере работ
- Приобретение программного обеспечения
- Об исчислении НДС с задатка
- Вычет на детей
- Первичные документы
- Заполнение трудовой книжки
- положен ли дополнительный отпуск бухгалтеру?
- Возмещение ущерба сотрудником. Налогообложение
- Доплата до МРОТ при больничном и отпуске
- лицо, уполномоченное выдавать справки о местонахождении резидента Кипр
- Заполнение баланса
- О составе бухгалтерской отчетности за 2012-2013гг
- безвозмездная передача денежных средств расходы для налога на прибыль
- Учет предоставления товарного займа
- Расчет процентов по кредитной линии, учитываемые при расчете налога на прибыль
- Аренда автомобиля у сотрудника. Возмещение расходов на ГСМ. Бухучет. Налог на прибыль.
- Безвозмездная передача земли.
- Прощение долга
- Отчет об изменении капитала.
- О расходах на услуги нотариуса
- Об НДФЛ при аренде
- Компенсация
- Рабочие места для инвалидов (страховые взносы)
- Является ли нарушением, если периодически отгружается оборудование в опт без открытия соответствующего ОКВЭДа?
- Доверенность при транзитной торговле
- Учет хранения нефтепродуктов
- НДС при переходе на УСН
- Договор подряда с Белорусской организацией (налоги)
- Учет расходов на строительство
- Расчет больничного листа с отметкой о нарушении режима, код 24
- Счет-фактура
- Учёт субсидии
- Вклад в имущество
- Передача имущества
- код ОКОФ
- отсутствие записи об увольнении в трудовой
- О сроке выдачи трудовой книжки и окончательного расчета
- Дата составления разделительного баланса