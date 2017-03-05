Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- справка 2-НДФЛ арендная плата
- Выплата дивидендов имуществом
- Кабельные сети
- Компенсацию в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет
- Отправка и возврат гарантийных деталей
- исполнение обязательства третьим лицом
- Взносы по дополнительным тарифам.
- получение субсидии бухучет
- Счет- фактура на товар и на услуги.
- бухгалтерские баланс: строки 1230, 1190, 1260
- Прибыль и убытки прошлых лет
- Льготы по созданию рабочих мест для инвалидов
- Отпуск без сохранения заработной платы
- бухучет безнадежной кред.задолженности
- Приобретение кофе-машины
- Аренда и ремонт жилого помещения.
- Претензия
- ВЫЧЕТ НДС
- дубликат ПКО
- Субсидия
- спиртные напитки енвд
- участие в аукционе
- Резерв по сомнительным долгам
- Применение ЕНВД в 2012 году
- Дивиденды при налоговом убытке
- О графике налоговых платежей
- Нужны ли путевые листы для списания ГСМ? Можем ли мы принять к расходам расходы на диз.топливо,если есть только чек?
- Лизинг
- Уплата НДФЛ гражданами самостоятельно
- Об отказе в предоставлении сведений ПФР
- Об учете увеличения номинальной стоимости акций
- Отчетность ИП на ОСН
- Оформление кассовых операций
- Бонус
- Возврат НДФЛ
- Списание дебиторской задолженности
- Обособленное подразделение без сотрудников, но с транспортными средствами
- Сведения о фактах деятельности
- куда сдавать 2-НДФЛ предпринимателю
- Обязательное наличие склада
- Ведение бизнеса за рубежом
- Передача материалов на благотворительность учет
- Продажа медовухи
- О квалификации доходов и расходов
- Займ
- НДС реализация бортового питания
- Реализация товаров не является основным видом деятельности
- Отпуск на 1 день.
- Удержание из зарплаты
- ЕНВД индивидуального предпринимателя
- Декларация по налогу на имущество, если организация имеет основные средства с нулевой остаточной стоимостью
- Уголовная ответственность за неуплату налогов
- Порядок оплаты праздничных дней при скользящем графике работы
- Учет готовой продукции
- Расходы на проезд сотрудников до места работы
- 1.Продажа акций, налоги.
2. Уступка прав у цессионария, налоги.
- Оказание услуг физическим лицом начисление НДФЛ, страховых взносов
- Получение бонусов
- О выплате номинальной стоимости доли при выходе участника
- НДФЛ по дивидендам по физическим лицам
- Проценты и госпошлина при налогообложении
- Как правильно отразить в отчете 2НДФЛ отпускные
- Передача ОС в безвозмездное пользование.
- Об увольнении сотрудника
- Страховая премия в бухгалтерском и налоговом учете
- Существенная ошибка при исправлении бухгалтерского учета
- Возврат товара
- Дни по уходу за ребенком-инвалидом.
- образец договора мены векселей
- передача права подписи кассовых документов сотрудникам предпринимателя
- Материальная помощь
- Подтверждение расходов на оплату услуг транспортной компании.
- Заключение агентского договора между взаимозависимыми лицами
- Видеорегистратор
- недоимка взносы
- Стандартные вычеты
- Заявление в ПФР
- Экономия у инвестора-застройщика- НДС.
- НДФЛ с единовременной выплаты при увольнении
- Списание топлива по данным прибора учета
- Услуги по доставке продукции покупателю
- Учет расходов на курьерские услуги
- О представлении баланса за 2012 при применении УСН
- Резервный фонд
- Смена паспорта директора
- Налогообложение при предоставлении займа гражданину. Организация на упрорщенке
- Льгота налог на имущество
- Учет туристическая деятельность
- Дополнительные страховые взносы
- Удержание НДФЛ с выходного пособия, предусмотренного кол договором) при увольнении по собственному желанию
- Резерв на оплату отпусков
- Основное средство принято на учет в декабре 2012г. Налог на имущество, амортизация, срок полезного использования
- форменная одежда
- Об обязательной первичной аттестации рабочих мест
- Об учете услуг связи
- Продажа земельного участка
- Не возвращенные подотчетные суммы, НДФЛ.
- срок хранения КС-2, КС -3
- Продлить полномочия ген. директора
- Об оформлении ТТН
- Перевод работника, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет в другую организацию
- Увольнение сотрудника- нерезидента по собственному желанию
- Коэффициент амортизации
- Патент ИП
- Справка 2-НДФЛ
- Правомерность действий банка
- Отчетность ПЖСК, налог на прибыль.
- возмещение расходов на топливо арендодателю
- Пособие не принято к зачету
- Дооборудование лизингового имущества
- Ошибочные поступления на расчетный счет, налогообложение.
- Возврат товара
- Расчеты предпринимателя через личные счета
- Размеры претензионных требований
- Авансы в составе доходов ИП при ОСНО
- Трансфертное ценообразование
- Отчет о прибылях и убытках.Отчет о финансовых результатах
- Отчетность, НДФЛ, страховые взносы по обособленному подразделению на ЕНВД
- Компенсация за задержку заработной платы
- Списать переплату по ЕСН.
- Отражение депозита в балансе.
- НДФЛ с выигрыша
- Возмещение ущерба
- Отражение в учете административных штрафов
- Оборот в ломбарде.
- О льготах по налогообложению и страховым взносам
- Об аттестации рабочих мест
- Проводки по удержанию из зарплаты
- Оплата третьим лицом УСН расходы