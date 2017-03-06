Премии к 8 марта и другим праздникам облагаются страховыми взносами

Премии к 23 февраля, 8 марта и другим праздникам надо включать в базу по страховым взносам. Об этом сообщил Минфин России в письме от 7 февраля 2017 г. № 03-15-05/6368.

Чиновники рассуждают так. Суммы, которые не облагаются страховыми взносами. перечислены в статье 422 Налогового кодекса РФ. Среди них нет премий к праздникам и иным знаменательным датам. Значит, взносы начислять надо.

Кроме того, необходимо включачть в базу по взносам компенсацию за задержку зарплаты.

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