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Появился новый перечень дорогих машин для расчета транспортного налога

6 марта 329 просмотров

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Минпромторг России обновил перечень дорогостоящих автомобилей на своем официальном сайте. Эта информация нужна для расчета транспортного налога и авансовых платежей по нему в 2017 году.

Налог на машины средней стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов – от 1,1 до 3 – в зависимости от года выпуска и средней стомости в соответствии с приказом Минпромторга России от 28 февраля 2014 г. № 316.

В новом перечне более 900 моделей машин, что больше прошлогоднего списка на 200 единиц. Однако даже если среди этих 200 есть и ваша модель машины, пересчитывать налог за 2016 год не надо.

Для физических лиц расчет транспортного налога сделают сами налоговики. И в 2018 году разошлют налоговые уведомления.

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