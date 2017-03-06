Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- О резерве предстоящих расходов на выплату вознаграждения
- Аутсорсинг обслуживания техники
- Как организация должна вести учет затрат по столовой?
- Как высчитать премию по итогам года?
- Списание убытков от хищения. Смерть подозреваемого (обвиняемого).
- Возмещение расходов
- Льгота по НДС
- Правомерность вычета НДС
- Ответственность постановка на учет ЕНВД
- Отрицательный акт
- Приобретение основного средства, требующего монтажа
- Обеспечительный платеж аукцион
- ДТП
- На какой счет оприходовать материалы
- резервы не создаются какая ответственность
- Код ОКВЭД
- Увольнение и прием на работу по совместительству
- Отказ от соглашения о региональной минималке
- Возврат стоимости части вклада в связи с уменьшением уставного капитала АО
- Амортизация
- Об исправлении ошибок прошлых периодов
- Исправление ошибки по налогу на прибыль и НДС
- Учет НДС
- О переводе совместителя
- Заполнение РСВ-1 по инкассовому требованию уплты
- Декларация НДПИ
- Скидка при экспорте
- Выплата дивидендов
- Расчетный счет
- ПНО
- НДС. Реализация пищевой продукции (пирожки, кексы). Ставка НДС.
- Билеты в оперу
- О выходном пособии
- Проезд на такси по делам предприятиям
- Транспортные карты за конкретными сотрудниками, налоги.
- Транспортные карты, закрепленные за отделом. Налоги.
- О вычете НДС по договору аутсорсинга
- НДС аутсорсинг
- Ошибка в бу
- несвоевременно отражены расходы, исправление в БУ и НУ
- Нулевой ликвидационный баланс
- ККТ
- Составление налогового баланса и расчет отложенных налогов
- Лизинг на балансе лизингополучателя
- Спецодежда
- НДС, вычет
- Об определении СПИ б/у автомобиля
- Безвозмездно полученное имущество
- Материальная помощь. Налогообложение. Приказ.
- Беспроцентный займ от учредителя
- Пояснения к бухгалтерскому балансу
- Обособленное
- О компенсации за неиспользованный отпуск
- СМР налог на прибыль
- О подтверждении нулевой ставки при экпорте
- Кредит, нормирование процентов
- Проценты на остаток
- Реализация макулатуры
- Прием сотрудника-иностранца
- Расходы по полученной претензии.
- Списание дебиторской задолженности
- Реализация векселя банка с убытком
- НДФЛ с продажи недвижимости физлицом
- Продажа квартиры работнику
- Кража имущества (НПО)
- Неподтвержденный экспорт
- О документальном подтвержении расходов на проезд
- Выкуп акций у акционера
- Расторжение договора, НДФЛ.
- Показатель кредиторской задолженности в Пояснениях к балансу
- 1.Восстановление НДС.
2.Отказ от упрощенки.
- Какие доходы облагаются НДФЛ
- Система налогообложения при сдаче в аренду нежилого помещения
- НМА. Проводки по начислению амортизации в б/у
- Ретроспективный пересчет
- Начисление налога на имущество
- Сроки подачи П-3
- Патентная система
- Сумма процентов по кредиту в налоге на прибыль
- Прогулы
- договор с ИП
- Вексель
- Бухучет затрат на производство.
- безвозмездное пользование
- Образец трудового договора
- Командировка. Проезд. Суточные. Командировочное удостоверение. Сотрудник выезжает из места прописки.
- Исправление ошибки, претензия
- Тарифы страховых взносов
- Выплаты сотрудникам подрядчика
- Расходовать наличные денежные средства, принятые от учредителя в виде беспроцентного займа,на хоз нужды, не внося их на расчетный счет
- О переоценке ОС
- Расчеты с подотчетными
- БСО
- Лимит кассы
- Медицинский осмотр
- Компьютерная программа
- Аванс на загранкомандировку в валюте
- Реализация участков
- НДС с ошибочной предоплаты
- Об отражении в 2-НДФЛ больничного пособия
- Копия паспорта при приеме на работу
- Получение беспроцентного займа от учредителя.