Налоговики предупредили о блокировке счета за опоздание с расчетом по взносам

За непредставление в установленный срок единого расчета по взносам налоговики вправе приостановить операции по расчетному счету организации. Такой вывод следует из письма ФНС России от 27.01.2017 № ЕД-4-15/1444.

Свою позицию налоговики обосновывают тем, что с этого года плательщики взносов включены в перечень лиц, на которые распространяются правила о приостановлении операций по счетам (п. 11 ст. 76 НК РФ, в ред. Закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ).

Однако у Минфина совсем другая позиция. По его мнению, единый расчет не относится к налоговым декларациям. А значит, за опоздание с расчетом налоговики не могут заблокировать банковский счет (письмо от 12.01.2017 № 03-02-07/1/556).

Напомним, первый раз единый расчет по взносам надо сдать по итогам 1- квартала. Крайний срок – 2 мая, так как 30 апреля – выходной день.

Подробнее про единый расчет по взносам читайте: