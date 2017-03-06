Депутаты хотят перенести переход на онлайн-кассы

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроекn № 110014-7 , который предусматривает отсрочку перехода на онлайн-кассы до 2021 года. Но не для всех.
Депутаты предлагают отсрочить переход на онлайт-ККТ организациям и ИП, уплачивающим ЕНВД, и предпринимателям на патенте.
Дело в том, что размер налоговых платежей таких категорий налогоплательщиков не зависит от суммы продаж в каждой торговой точке. Он определяется исходя из стоимости патента или площади торгового зала.
Напомним, сейчас для «вмененщиков» и ИП на патенте срок перехода на онлайн-кассы – 1 июля 2018 года. Для всех остальных компаний и ИП срок перехода – 1 июля 2017 года.
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