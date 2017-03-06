Малые компании не утратят свой статус ближайшие 2,5 года

Статус субъекта малого или среднего предпринимательства впервые может поменяться при формировании единого реестра 10 августа 2019 года по состоянию на 1 июля 2019 года. И только если предельные значения компании окажутся выше или ниже установленных лимитов в течение 2016-2018 годов (письмо ФНС России от 16 февраля 2017 г. № ГД-4-14/2896).

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сформирован на основе сведений за 2015 год. Статус субъекта изменяется, если предельные значения компании выше или ниже установленных лимитов в течение трех календарных лет подряд.

Получается, что если ваша компания в реестре числится как малое предприятие, ближайшие 2,2 года можно не опасаться за лишение данного статуса. Следовательно, можно и дальше применять упрощенные способы бухучета и сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность.

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