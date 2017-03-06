По какой форме малому бизнесу сдавать бухотчетность

Компании, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, вправе представлять бухотчетность как по общей, так и упрощенной форме. Об этом ФНС России напомнила в письме от 20.02.2017 № СД-4-3/3088@.

В первом случае к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах они должны приложить:

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

отчет о целевом использовании средств.

Формы приведены в приложениях 1 и 2 к приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Во втором случае – только отчет о целевом целевом использовании средств, приведенный в приложении № 5 к приказу № 66н.

Напомним, представить бухгалтерскую отчетность за 2016 год следует не позднее 31 марта 2017 года.

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