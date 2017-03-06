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По какой форме малому бизнесу сдавать бухотчетность

6 марта 628 просмотров

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Компании, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, вправе представлять бухотчетность как по общей, так и упрощенной форме. Об этом ФНС России напомнила в письме от 20.02.2017 № СД-4-3/3088@.

В первом случае к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах они должны приложить:

  • отчет об изменениях капитала;
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет о целевом использовании средств.

Формы приведены в приложениях 1 и 2 к приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Во втором случае – только отчет о целевом целевом использовании средств, приведенный в приложении № 5 к приказу № 66н.

Напомним, представить бухгалтерскую отчетность за 2016 год следует не позднее 31 марта 2017 года.

Бухгалтерский баланс за 2016 год: бланк, образец заполнения 

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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