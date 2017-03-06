Минфин подсказал, как выявить недобросовестного контрагента

При оценке налоговых рисков можно руководствоваться критериями, утвержденными приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333. Но в целом компания сама решает, как проверять новых контрагентов (письмо Минфина России от от 23 декабря 2016 г. № 03-01-10/77642).

ФНС рекомендует обратить внимание на 12-й критерий оценки рисков «Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском». Исследовать нужно такие признаки:

отсутствует информация о госрегистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на сайте ФНС nalog.ru);

контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;

отсутствуют сведения о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.

Смотрите самые востребованные способы проверки контрагентов. А также: