Минфин подсказал, как выявить недобросовестного контрагента

При оценке налоговых рисков можно руководствоваться критериями, утвержденными приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333. Но в целом компания сама решает, как проверять новых контрагентов (письмо Минфина России от от 23 декабря 2016 г. № 03-01-10/77642).
ФНС рекомендует обратить внимание на 12-й критерий оценки рисков «Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском». Исследовать нужно такие признаки:
- отсутствует информация о госрегистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на сайте ФНС nalog.ru);
- контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
- отсутствуют сведения о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.
Смотрите самые востребованные способы проверки контрагентов. А также:
- Что можно узнать о контрагенте при его проверке на сайте ФНС;
- Из-за чего компании теряют контрагентов и переплачивают налоги;
- Проверка контрагента на налоговом сайте: сведения о директоре;
- Компания попала в базу «Риски» — что предпринять бухгалтеру.
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