Срок выплаты материнского капитала теперь 10 дней

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сократил сроки выплаты материнского капитала до 10 рабочих дней (постановление № 253 от 03.03.2017).

Теперь срок для перечисления средств материнского капитала составляет не 1 месяц как раньше, а 10 рабочих дней. Считать дни надо будет с момента принятия положительного решения по заявлению родителя.

Кроме того, поменялся список документов для получения средств материнского капитала.

Теперь для получения денег на улучшение жилищных условий потребуется представлять не копию свидетельства о праве собственности, а выписку из Единого государственного реестра недвижимости.