Минфин назвал условие для вычета НДС с почтовых услуг

В Минфине предупредили: одного лишь чека с выделенной суммой налога еще недостаточно для того, чтобы получить право на вычет по НДС. Нужен счет-фактура (письмо Минфина России от 14 февраля 2017 г. № 03-07-11/8245).
Чиновники рассмотрели ситуацию, когда командированный сотрудник при отправке корреспонденции получил чек с выделенной суммой НДС. По общему правилу вычет предоставляется на основании счетов-фактур (п. 1 ст. 172 НК РФ). Но есть исключения (п. 3, 6-8 ст. 171 НК РФ). Они касаются случаев, когда налог платят:
- компании непосредственно в бюджет;
- сотрудники организации в составе командировочных расходов.
Однако особенностей вычета НДС в отношении услуг почтовой связи в Налоговом кодексе не оговорены. Значит, один только чек с почты для вычета не годится. Необходимо получить счет-фактуру.
Расскажите сотрудникам, почему опасно приносить в бухгалтерию поддельные чеки и квитанции, а также
какие документы опасно прикладывать к авансовому отчету.
Также смотрите:
- Вычет по НДС в 2016 году
- Вычет НДС при покупке горюче-смазочных материалов (ГСМ)
- Заявление о выдаче денег под отчет и важные правила работы с подотчетными
Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону