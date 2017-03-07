Минфин назвал условие для вычета НДС с почтовых услуг

В Минфине предупредили: одного лишь чека с выделенной суммой налога еще недостаточно для того, чтобы получить право на вычет по НДС. Нужен счет-фактура (письмо Минфина России от 14 февраля 2017 г. № 03-07-11/8245).

Чиновники рассмотрели ситуацию, когда командированный сотрудник при отправке корреспонденции получил чек с выделенной суммой НДС. По общему правилу вычет предоставляется на основании счетов-фактур (п. 1 ст. 172 НК РФ). Но есть исключения (п. 3, 6-8 ст. 171 НК РФ). Они касаются случаев, когда налог платят:

компании непосредственно в бюджет;

сотрудники организации в составе командировочных расходов.

Однако особенностей вычета НДС в отношении услуг почтовой связи в Налоговом кодексе не оговорены. Значит, один только чек с почты для вычета не годится. Необходимо получить счет-фактуру.

Расскажите сотрудникам, почему опасно приносить в бухгалтерию поддельные чеки и квитанции, а также

какие документы опасно прикладывать к авансовому отчету.

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