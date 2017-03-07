Как отдыхаем в марте 2017 года

Среда 8 марта – выходной день по случаю Международного женского дня. В предпраздничный день – 7 марта – работаем на час меньше. На работу выходим 9 марта, в четверг.

Всего в марте 22 рабочих дня и 9 нерабочих выходных и прздничных дней. В общей сложности 31 календарный день. Нормы труда в других месяцах смотрите в производственном календаре на 2017 год.

Если компания привлекает работников 8 марта, оплатить их труд надо как минимум в двойном размере и уведомить заранее о выходе на работу в праздничный день.

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