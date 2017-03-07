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Стало ясно, удерживать НДФЛ с аванса или нет

7 марта 1038 просмотров

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В Минфине России подтвердили, что удерживать НДФЛ с аванса не надо. Налог нужно перечислять только по итогам месяца (письмо от 1 февраля 2017 г. № 03-04-06/5209).

Чиновники рассмотрели такую ситуацию. Компания выдает зарплату за первую половину месяца (аванс) 19 числа, а остальную зарплату – 4 числа следующего месяца. У бухгалтера возник вопрос: надо ли платить НДФЛ 20 и 5 числа или достаточно перечислить налог только 5 числа?

В Минфине ответили, что налог надо уплатить лишь 5 числа. То есть после того, как с сотрудником рассчитались за месяц. Ведь датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Что будет, если все же удерживать НДФЛ с авансов, читайте в статье.

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