Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Стратегическая сессия
- Имущественный вычет по НДФЛ
- О затратах на НИОКР при строительстве ОС
- Излишек и недостача товара
- Регистрация обособленного подразделения
- Пени по транспортному налогу
- Об уведомлении об освобождении банка от обязательств по гарантии
- Агент по НДС
- Зачет между статьями активов и пассивов баланса.
- Больничный
- Замена шин
- О бухотчетности
- Скидки, премии, бонусы, подарки. Продовольственные товары. НДС.
- О порядке отражения в расходах процентов по займу
- За счет какого источника необходимо отразить штраф за простой автомобиля?
- Командировка
- Имущество в лизинг при УСН (ОС на балансе лизингополучателя)
- Бух баланс со штрих-кодом
- Давальческие материалы
- Некоммерческая организация, упрощенка, отчетность
- Контролируемая задолженность
- Документы, необходимые при списании ОС
- Акт на списание материалов
- Заполнение пояснений к балансу по сомнительной задолженности
- Расчет НДФЛ
- НДФЛ с процентов при новации займа
- ККТ автомат учет выручки при УСН
- Расходы без доходов
- Возврат займа. кассовая дисциплина
- Уведомление налоговой об изменение физического показателя на ЕНВД
- Перевозка выделена отдельной строкой в ТОРГ-12
- О подписании акта приема-передачи работ (услуг)
- Нотариус
- Учет ОС
- Обособка или филиал
- Совместная деятельность с компанией-нерезидентом
- Проценты по договору займа в НУ
- Закрытие обособленного
- Реорганизация в форме присоединения
- О ликвидации организации с налоговой недоимкой
- Обособленное подразделение
- О документальном оформлении передачи оборудования для ремонта
- МРОТ
- Договор внутреннего контроля
- Возврат бракованного ОС
- Бухгалтерский и налоговый учет ОС (купля, переоценка, продажа)
- Отпускные вахтовику
- Добровольное медицинское страхование
- Движение целевых средств
- списание задолженности по контрагенту
- На каком счете отражать поступление услуг?
- Об учете спецодежды
- Об определении физ.показателя по пассажирским перевозкам при ЕНВД
- Об увольнении умершего
- Об увольнении
- Отчетность в Минюст России..
- О компенсациях беременным
- Долевое строительство НДС с аванса.
- продажа физ. лицу кассовый чек
- заполнение строк 5670 или 5680 Пояснению к бух. балансу
- Срок полезного использования.
- Круглая печать иностранной организации
- Справка 2НДФЛ по переходящему отпуску
- Учёт переплаты
- реализация иностранному гражданину НДС
- система налогообложения
- Списание убытка
- Увеличить лимит остатка кассы
- Транспортный налог и плата загрязнение по автомобилю в лизинге. Заполнение путевого листа.
- Списание задолженности по решению суда
- Уточненные декларации
- Учет ОС
- Код дохода, вычета по уплаченным процентам по ипотечным кредитам
- Квартиры для командированных
- Передача давальческих материалов в переработку.
- Лицензирование деятельности
- Расчет декретного
- Возврат НДФЛ
- Как начать вести бухучет при упрощенке.
Как определяется налоговая база (по оплате или по факту реализации)?
Скидки при упрощенке.
- отражение займа в бухотчетности
- Исчисление страхового стажа и заполнение БЛ
- Оплата больничного
- Списание ОНО и ОНА
- Строки 040 и 070 раздела 1 декларации
- О заполнении Отчета о движении денежных средств
- Срок использования спецодежды
- Об учете электронных билетов
- О реализации ГСМ по топливным картам
- Работа в праздничные дни при суммированном учете.
- Возвращаем долг физлицу собственным векселем. Проводки. НДФЛ.
- О доходах при УСН
- енвд
- Если командировка выпадет на выходные, порядок учета
- Об учете в случае утраты предмета лизинга
- О расчетном периоде для пособия по беременности и родам
- НДФЛ со стоимости обратного билета сотрудника, возвращающегося из отпуска
- Об обложении НДФЛ отдельных видов доходов
- Недостача при приемке
- Иностранец имеет статус беженца
- Уменьшение уставного капитала
- Переоценка земельного участка
- Исправления в кассовых документах
- Заполнение пояснений
- Судебная практика по малозначительности нарушения
- Оформление повышения окладов
- ГТД в счетах-фактурах
- Инвентаризация арендованного имущества.
- Импорт через комиссионера
- доверительное управление
- О документах при оказании услуг по перевозке пассажиров
- Отразить в бухучете начисление дивидендов
- Последовательность действий при внесении изменений в ЕГРЮЛ
- О пересмотре первоначальной стоимости лизингового имущества
- Вычет НДС с гарантийного взноса по аренде
- Сотрудник работает совместителем, а принес больничный лист по основному месту работы, что делать?
- Доход по полученному векселю.
- подача 2-ндфл
- Бухгалтерская отчётность
- Об отражении в Балансе кредиторской/дебиторской задолженности
- Отражение в бухгалтерском учете комиссии банка
- Об отражении расходов при переходе с ОСНО на УСН
- Отпускные
- Учет процентов по нескольким кредитам
- Неучтенная реализация
- Программа
- Выплаты работникам при закрытии ИП
- О земельном налоге
- Получение процентного займа
- Порядок учета расходов на медицинские услуги в НУ
- Земельный налог Якутия
- Питание работников за счет заказчика, ндфл
- Поручительство
- Об отражении в учете новации
- Отражение в декларации по налогу на прибыль отдельных расходов
- Дисконт по векселю в расходы.
- Особенности возмещения НДС при экпорте
- Нормирование расходов на рекламу
- Договор цессии. Бухучет у цессионария
- Предельный процент.по займам для учета налога на прибыль
- НДС импорт
- Копия трудового договора для сотрудника
- Возврат товара при отсутствии кассового чека
- формы Положения об оплате труда и Положения о премировании
- премия по гражданско-правовому договору
- разовая премия
- Перечисление заработной платы третьему лицу по просьбе сотрудника
- Оплата третьим лицом
- О сроке векселя
- Присоединение компании
- Заключение ГПД
- Порядок учета страховых взносов при однодневных командировках