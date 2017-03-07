Вычет НДС по командировочным расходам лучше не откладывать

ФНС уточнила порядок вычета НДС по командировочным расходам (письмо от 09.01.2017 № СД-4-3/2@).
Налоговики указали, что заявить вычет НДС по командировочным расходам можно только в том периоде, в котором возникло право на вычет. Про право заявлять такой вычет в течение трех лет в НК РФ ничего не сказано. То есть если компания опоздает с вычетом, потребуется подать уточненную декларацию.
Напомним, состав командировочных расходов, по которым компания может применить вычет, ограничен. К таковым относятся лишь:
- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями;
- расходы на наем жилого помещения.
Применение вычета по иным командировочным расходам невозможно.
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