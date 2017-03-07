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В платежках по взносам наведут порядок

7 марта 963 просмотра

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ФНС решила устранить путаницу с платежками по взносам. Она сообщила, что готов проект поправок в правила заполнения платежных поручений.

Сейчас ФНС рекомендует ставить в поле 101 платежки статус плательщика 01, если взносы платит компания. А если взносы перечисляет предприниматель – 09 (письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@).

Такой же порядок чиновники хотят официально закрепить в правилах заполнения платежек. Об этом сказано в письме ФНС от 15.02.2017 № ЗН-3-1/978.

О том, какие ошибки в платежках допускают бухгалтеры и как их исправлять, читайте в статье «Новые ошибки в платежках по взносам – как исправить и не совершать».

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