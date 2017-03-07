В платежках по взносам наведут порядок

ФНС решила устранить путаницу с платежками по взносам. Она сообщила, что готов проект поправок в правила заполнения платежных поручений.
Сейчас ФНС рекомендует ставить в поле 101 платежки статус плательщика 01, если взносы платит компания. А если взносы перечисляет предприниматель – 09 (письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@).
Такой же порядок чиновники хотят официально закрепить в правилах заполнения платежек. Об этом сказано в письме ФНС от 15.02.2017 № ЗН-3-1/978.
О том, какие ошибки в платежках допускают бухгалтеры и как их исправлять, читайте в статье «Новые ошибки в платежках по взносам – как исправить и не совершать».
Еще материалы по теме:
- Платежное поручение в 2017 году (образец)
- Платежное поручение с расшифровкой полей с 2017 года
- Изменения в платежных поручениях с 2017 года
Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!
Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону