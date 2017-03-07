ФНС: как платить социальные взносы

ФНС разъяснила, в каком порядке платить взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2017 году.

В регионах, где нет пилотного проекта ФСС, можно платить взносы на случай болезни материнства за минусом пособий. Если пособия превысят взносы, то у компании возникнет переплата. Налоговики разрешают зачесть ее в счет будущих платежей по взносам либо возместить.

В регионах с пилотным проектом платить социальные взносы надо в полной сумме. Вычитать пособия не нужно. Так как работники получают пособия напрямую из ФСС, а не через компанию.

Какие регионы уже перешли на прямые выплаты пособий, смотрите в статье «Пилотный проект ФСС в 2017 году: какие регионы».

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