Подходит срок уплаты взносов за февраль

15 марта истекает срок уплаты февральских взносов. Прежде чем отправлять платежки, убедитесь, что указали в них правильные КБК.
Посмотреть актуальные КБК для февральских взносов вы можете в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.
Кроме того, когда будете перечислять взносы за февраль, ставьте в поле 101 платежки код 01. Коды 14 и 08 неверные.
Чтобы не ошибиться и в других полях, посмотрите наши образцы платежных поручений по взносам за февраль 2017 года.
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