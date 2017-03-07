Производственный календарь на 2017 год: сколько выходных и рабочих дней

Выходные и количество рабочих дней в 2017 году утверждены постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 № 756.

Если компания работает по графику 5/2, то из 365 календарных дней рабочими будут только 247. Остальные 118 дней приходятся выходные (суббота и воскресенье) и праздники.

Чтобы узнать, сколько рабочих дней в каждом месяце и норму рабочего времени, загляните в наш производственный календарь на 2017 год. Он поможет правильно спланировать работу.

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