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№5

Празднуем 8 Марта с «Главбухом»

7 марта 286 просмотров

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Уже завтра главный весенний праздник. Сегодня вас поздравляют коллеги, завтра поздравят близкие. И редакция «Главбуха» не останется в стороне.

Мы поздравляем всех прекрасных фей бухгалтерского учета и дарим подарки!

Как получить свой подарок:

  1. Зайти на наш праздничный сайт
  2. Зарегистрироваться и получить номер участника.
  3. Вернуться на сайт 9 Марта и найти себя среди счастливчиков!

Участвовать могут все бухгалтеры страны.Без подарков не останется никто. А главных везунчиков ждут суперподарки — путешествие в Париж, золотой iPhone 7 цвета серебристой розы и набор элитной косметики. Спешите! Заявки принимаются строго до 8 марта.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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