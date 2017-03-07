Празднуем 8 Марта с «Главбухом»

Уже завтра главный весенний праздник. Сегодня вас поздравляют коллеги, завтра поздравят близкие. И редакция «Главбуха» не останется в стороне.

Мы поздравляем всех прекрасных фей бухгалтерского учета и дарим подарки!

Как получить свой подарок:

Зайти на наш праздничный сайт. Зарегистрироваться и получить номер участника. Вернуться на сайт 9 Марта и найти себя среди счастливчиков!

Участвовать могут все бухгалтеры страны.Без подарков не останется никто. А главных везунчиков ждут суперподарки — путешествие в Париж, золотой iPhone 7 цвета серебристой розы и набор элитной косметики. Спешите! Заявки принимаются строго до 8 марта.