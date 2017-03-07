Система Главбух провела вебинар «Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность – 2016». Лектор дал советы, что проверить в бухотчетах и как составить пояснения к балансу, а также подсказал, как сверить 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Здесь конспект вебинара с рекомендациями лектора, ответы на вопросы ваших коллег, а также тесты для самопроверки.
Также смотрите полную видеозапись онлайн-конференции.
Глава 1. Что проверить перед годовой отчетностью
Советы лектора. Перед составлением годовой отчетности проверьте:
- вся ли первичка есть и правильно ли она оформлена;
- учтены ли результаты инвентаризации.
Читайте полный алгоритм для бухотчетности.
Ваши коллеги спрашивали:
Как отразить в учете обнаруженную недостачу?
Сделайте в учете проводку:
Дебет 94 Кредит 01 (10, 41, 43, 50...)
– отражена стоимость недостачи, выявленной при инвентаризации.
Остальные записи зависят от того, по какой причине возникла недостача. А если она возникла по вине сотрудников, имеет значение, выявлены ли виновные лица. Подробнее >
В каком случае малое предприятие может составить бухотчетность в упрощенной форме?
Малое предприятие может составлять бухотчетность в упрощенной форме, если не является акционерным обществом и ООО с суммой активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года больше 60 млн руб. Подробнее >
Проверьте себя. Какие документы подтвердят достоверность результатов инвентаризации?
Если сомневаетесь в ответе, посмотрите главу видео еще раз.
Глава 2. Оценочные резервы и оценочные обязательства
Глава 3. Существенная информация в бухучете и отчетности
Глава 4. Сопоставимость показателей. Исправление ошибок
Глава 5. Что указывать в Пояснениях к бухотчетности
Глава 6. Факторы, которые влияют на результаты хозяйственной деятельности
Глава 7. Аудиторское заключение
Глава 9. Расчет 6-НДФЛ за 2016 год
Глава 10. Декларация по налогу на прибыль за 2016 год
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