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Вы готовы к годовой бухгалтерской отчетности? Читайте конспект вебинара с тестами

7 марта 85 просмотров

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Система Главбух провела вебинар «Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность – 2016». Лектор дал советы, что проверить в бухотчетах и как составить пояснения к балансу, а также подсказал, как сверить 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Здесь конспект вебинара с рекомендациями лектора, ответы на вопросы ваших коллег, а также тесты для самопроверки.

Также смотрите полную видеозапись онлайн-конференции.

Глава 1. Что проверить перед годовой отчетностью

Смотреть главу из видео>>

Советы лектора. Перед составлением годовой отчетности проверьте:

  • вся ли первичка есть и правильно ли она оформлена;
  • учтены ли результаты инвентаризации.

Читайте полный алгоритм для бухотчетности.

Ваши коллеги спрашивали:

Как отразить в учете обнаруженную недостачу?

Сделайте в учете проводку:

Дебет 94 Кредит 01 (10, 41, 43, 50...)
– отражена стоимость недостачи, выявленной при инвентаризации.

Остальные записи зависят от того, по какой причине возникла недостача. А если она возникла по вине сотрудников, имеет значение, выявлены ли виновные лица. Подробнее >

В каком случае малое предприятие может составить бухотчетность в упрощенной форме?

Малое предприятие может составлять бухотчетность в упрощенной форме, если не является акционерным обществом и ООО с суммой активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года больше 60 млн руб. Подробнее >

Проверьте себя. Какие документы подтвердят достоверность результатов инвентаризации?

Если сомневаетесь в ответе, посмотрите главу видео еще раз.

Глава 2. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Глава 3. Существенная информация в бухучете и отчетности

Глава 4. Сопоставимость показателей. Исправление ошибок

Глава 5. Что указывать в Пояснениях к бухотчетности

Глава 6. Факторы, которые влияют на результаты хозяйственной деятельности

Глава 7. Аудиторское заключение

Глава 8. Справка 2-НДФЛ

Глава 9. Расчет 6-НДФЛ за 2016 год

Глава 10. Декларация по налогу на прибыль за 2016 год

Полезное по теме:

Годовая отчетность - 2016 с примерами

В каком составе сдавать бухгалтерскую отчетность

Сопоставьте 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: наглядные примеры

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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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