Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Уточнение по премиям.
- налог перечислен не на тот КБК
- Оформление ПКО при получении наличных денег
- Сведения о лицензиях в ЕГРЮЛ
- Подарки контрагентам с логотипом организации
- Особенности применения ЕНВД
- Об учете компьютерной техники
- Одна накладная и несколько счетов-фактур. НДС
- О налогообложении денежного бонуса
- Бонус от поставщика
- Можно ли применять ЕНВД при оказании услуг автосервиса юридическим лицам?
- О сроках списания расходов будущих периодов
- Исправления в трудовой книжке
- О бланках строгой отчетности
- Реорганизация в форме присоединения
- Вексель
- Лицензионный договор
- Путевой лист
- Сальдо по счету 68 развернуто в балансе
- ТТН
- О НИОКР
- Удержание из заработной платы за спецодежду
- нко расходы
- БУ расчетов за товар через терминал. Применяем ОСНО и ЕНВД.
- иностранцы
- Об использовании автомобиля сотрудника
- Момент ликвидации
- Процент по кредиту. 2007.
- Выплаты за волонтеров
- Об определении имущества обособленного подразделения
- дорога
- Гарантийный ремонт НДС.
- О расходах при налогообложении прибыли
- Физическое списание
- Строительство дороги при УСН
- Оформление документов у агента
- Благотворительная помощь
- Командировочные расходы на карточку сотрудника
- Выход участника из общества
- Оплата сотрудником корпоративного мобильного
- Уточнение деклараций
- к какой амортизационной группе отнести проектор Panasonic ? Срок полезного использования ( в мес.)?
- Учет НМА
- расходы на содержание законсервированных объектов, ЕСХН
- прием на работу иностранца
- Несвоевременная оплата акций АО
- Справка в ФСС.
- расходы на рекламу
- Сдача отчетности
- Имущественный вычет
- Средний заработок
- Пересчет пособий.
- О приеме на работу совместителя
- проезд в отпуск
- закончилось разрешение на работу у временно проживающего сотрудника
- Неправильное отражение операций в учете, ответственность
- Какой зарплатный МРОТ использовать обособленному подразделению?
- Вычет. Квартира. НДФЛ. Нерезиденты.
- Финансовые вложения при слиянии
- Порядок предоставления стандартных вычетов на детей
- Об оформлении документов при поставке товаров
- Субсидии при УСН
- почтовый сбор
- Есть ли разница в учете расходов будущих периодов в НУ и БУ
- Увольнение, срок предупреждения
- Об отражении в учете неисключительных прав
- Кто должен одобрить сделку
- Создание АО
- О порядке расчета больничного листа при отсутствии стажа 2 года
- Начисление страховых взносов на стоимость подарочных карт
- Бонус от продавца, НДС.
- Туристическая путевка. БСО, ККТ.
- О расходах на обучение сотрудника
- Компенсация
- Раздел 2 "Отчет об изменение капитала"
- Целевое финансирование НКО
- Доверительное управление имуществом
- Об индексации
- Аренда и продажа имущества физ лицом
- Исправления в больничном листе
- Должны ли мы выдавать новый бланк регистрации
- О распространении продукции
- Об отражении в учете опалубки
- Поручительство
- Оклад за неполный месяц
- модернизация
- Оформление и учёт товаров
- Об учете расходов, связанных с оказанием услуг по монтажу и сервисному обслуживанию.
- О ведении раздельного учета
- О категории сотрудников
- Материалы подрядчика.
- Можно ли учесть компьютерную программу.
- Сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию за 2012 год
- Замена лифта
- Продажа основного средства с убытком при ликвидации компании
- Размер наценки на алкогольную продукцию
- Об исполнении гендиректором обязанностей главбуха
- Учет устранения недоделок при реконструкции объекта
- Лимит доходов при УСН
- Об уплате транспортного налога по не зарегитсроваанным ТС
- Код дохода пособие до 1,5лет
- Налог на имущество у ИП на УСН
- О расчете среднего заработка
- НМА
- Питание сотрудников
- Смена адреса ИП
- Грунтовая дорога
- Учет процентов
- Утверждения годовой отчетности
- Ответственность за нарушение норм Закона № 223-ФЗ
- неустойка доходы
- Реконструкция, модернизация объектов основных средств
- Списание кредиторской задолженности
- О резерве на оплату отпусков
- О налогообложении дивидендов
- Возврат билетов
- Получить копию устава в налоговой инспекции
- Учёт целевых расходов
- Распоряжение денежными средствами
- Импорт из Белоруссии
- 2-НДФЛ доход по договору аренды
- Дооценка основного средства
- Организация собирается принять на работу водителя с личным авто.
- Стандартный налоговый вычет на ребенка
- Списание безнадежной дебиторскорй задолженности
- Агент торг-12
- Учет при ДТП
- Скидка предоставленная поставщиком
- Попадает ли реализация лотерейных билетов под ЕНВД
- Аренда земли физ лицу
- Включаются ли в 2-НДФЛ выплаты по договору аренды ТС
- Переоценка валюты.
- О курсовых разницах
- ЕНВД
- Приобретение бизнеса
- Реализация товаров медицинского назначения физическим лицам (экспорт)
- Уничтожение и списание терминалов
- О пособии по уходу за ребенком
- ИП РСВ-2.
- О выплатах "декретнице"
- Приобретение ТС
- Расходы на создание сайта и приобретение 1С.
- Билет НДС
- Продажа доли
- Транспортный налог
- О выплате аванса
- Гарантийное обслуживание строительных работ
- вычет по ндс
- Сотрудник получил инвалидность. Как отразить в отчетности по страховым взносам
- Взаимное погашение займов за счет учредителя
- Реализация товара и услуги связанные с сервисным обслуживанием
- О справке 2-НДФЛ
- Заполнение листа 3 раздела В при выплате дивидендов в течение года
- Списание остатков по счетам 09 и 77
- О расчете больничных
- Расчет дней неиспользованного отпуска
- Остаток на счете 09
- Страхование компания является выгодополучателем
- Приобретение у сотрудника товаров
- Собственник продал часть помещений
- Какие налоги (кроме единого) нужно платить при упрощенке
- Амортизационная премия по имуществу на счете 03
- Справка о заработке сотрудника для ФСС
- О взаимозачете
- Расчет больничных
- Совмещение УСН и ОСНО обособленными подразделениями
- Перемещение в рамках одной торговой сети
- Первичные документы по учету брака.
- Приобритение имущества по договору лизинга
- Контроль остатков товаров у комиссионера комитентом
- Ставка НДС 0%
- вычет на ребенка
- ОБ учете процентов по кредитам, полученным на строительство ОС
- резерв на оплату отпусков малым предприятиям
- налоги в случае оказания услуг иностранным адвокатом
- Об учете лизингового имущества
- Об учете сомнительной задолженности
- Организация предоставляет жилье сотруднику, как оформить
- ТД с гл.бухгалтером
- Вычет НДС по кассовому чеку