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Теперь понятно, какой вычет НДФЛ работнику выгоднее: имущественный или социальный

9 марта 555 просмотров

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Если у работника есть право на имущественный и социальный вычет, то ему выгоднее получить сначала социальный. То, что компания может предоставить любой из них и в любой пропорции, подтвердили чиновники в ответе на запрос журнала «Главбух» (письмо ФНС России от 17 февраля 2017 г. № БС-4-11/3008).

Работник может принести вам два уведомления на вычеты по НДФЛ - на имущественный и социальный. На сумму вычета компания уменьшает доходы работника, облагаемые по ставке 13 процентов, кроме дивидендов (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Однако доходов может не хватить, чтобы предоставить оба вычета. Налоговики уверяют, что компания может предоставить любой из вычетов. Очередность, в которой работник получит вычеты, не имеет значения. Например, можно приостановить предоставление имущественного вычета и начать использовать социальный.

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Получите заявление работника, какой вычет и в какой очередности ему предоставить. Работнику выгодно сначала получить социальный вычет, а потом имущественный. Ведь неиспользованный остаток социального вычета нельзя переносить на следующий год (письмо Минфина России от 11 ноября 2016 г. № 03-04-05/66297). А остаток имущественного вычета переносить можно.

Скачать готовый образец заявления работника на социальный вычет >>

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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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