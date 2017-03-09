Налоговики рассказали, что будет за применение кассы старого образца

Если компания после 1 июля будет применять старую ККТ, ее оштрафуют минимум на 30 000 руб. Так считают в ФНС России (письмо от 31 января 2017 г. № ЕД-4-20/1602).

С 1 июля 2017 года большинство компаний должны перейти на онлайн-кассы. Из закона неясно, насколько оштрафуют компанию, которая после 1 июля будет применять старую кассу.

Первый вариант — это штраф как за неприменение ККТ. Он равен от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не меньше 30 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Второй вариант — штраф за применение ККТ, которая не соответствует требованиям закона - от 5000 до 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

ФНС считает, что нужно применять первый штраф. ККТ - это техника, которая обеспечивает запись, хранение данных в фискальных накопителях и передачу данных через оператора в инспекцию (ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Касса без фискального накопителя не соответствуют этому определению. Поэтому если использовать старую кассу после 1 июля, будет считаться, что ККТ компания не применяет. ФНС добавила, что такую технику налоговики сами будут снимать с учета.

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