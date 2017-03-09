Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№6
Март

В свежем «Главбухе»

Номер за пять минут

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№6

Январскую первичку можно учесть в годовой декларации по налогу на прибыль

9 марта 386 просмотров

Новости по теме

Компания вправе включить в годовую декларацию по налогу на прибыль расходы, первичку по которым составили в январе. Об этом ФНС России сообщила на сайте nalog.ru.

Контрагент в декабре оказал компании услуги. Акт оформили в январе. Расходы на услуги бухгалтер учел в годовой декларации. Местные инспекторы решили, что расходы нужно отразить в январе.

Однако компания обжаловала решение по проверке. И чиновники поддержали компанию. Оформление в январе акта на услуги за декабрь не противоречит закону. Оформлять первичку можно и после окончания хозяйственной операции (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Еще по этой теме
Налоговые и бухгалтерские изменения с 2017 года

ФНС подсказала, как подтвердить расходы по запоздавшим договорам

Учетная политика 2017: образец

Бухгалтерские справки, которые защитят вас от штрафов и ошибок в учете

Учетная политика для ООО на УСН на 2017 год образец

Несмотря на разъяснения чиновников, те услуги и работы, которые компания учитывает в составе материальных расходов, безопаснее отражать на дату, когда подписали акт. Так сказано в Налоговом кодексе (п. 2 ст. 272). Например, это работы по техобслуживанию производственного оборудования. А если какие-то услуги или работы компания в учетной политике отнесла к прямым расходам, их можно списать только по мере реализации.

Дорогой коллега, для Вас четверть года и королевский фарфор в подарок!

Подпишитесь сегодня на 15 месяцев «Главбуха» по цене 12.
И мы подарим Вам легендарный чайный сервиз!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

Опросы

Сколько примерно времени вы тратите каждый день, отвечая на вопросы сотрудников о зарплате?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Зарплата 7 марта 2017 12:00 Выходное пособие при увольнении
Бюджетник 6 марта 2017 16:00 Поздравляем с 8 марта!

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.