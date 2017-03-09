Январскую первичку можно учесть в годовой декларации по налогу на прибыль

Компания вправе включить в годовую декларацию по налогу на прибыль расходы, первичку по которым составили в январе. Об этом ФНС России сообщила на сайте nalog.ru.

Контрагент в декабре оказал компании услуги. Акт оформили в январе. Расходы на услуги бухгалтер учел в годовой декларации. Местные инспекторы решили, что расходы нужно отразить в январе.

Однако компания обжаловала решение по проверке. И чиновники поддержали компанию. Оформление в январе акта на услуги за декабрь не противоречит закону. Оформлять первичку можно и после окончания хозяйственной операции (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Несмотря на разъяснения чиновников, те услуги и работы, которые компания учитывает в составе материальных расходов, безопаснее отражать на дату, когда подписали акт. Так сказано в Налоговом кодексе (п. 2 ст. 272). Например, это работы по техобслуживанию производственного оборудования. А если какие-то услуги или работы компания в учетной политике отнесла к прямым расходам, их можно списать только по мере реализации.