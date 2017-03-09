Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- О событии после отчетной даты
- подтверждение расходов товарным чеком без кассового
- Отчетность среднего бизнеса
- Об увеличении УК
- Продолжительность рабочего времени совместителя
- Приобретение имущества для передачи в лизинг
- Экспорт в Беларусь НДС
- О трудовой книжке
- Уточненные декларации
- О резерве на оплату отпусков в б/у
- Создание резерва на отпуска
- Об НДФЛ с дивидендов
- Расходы при отсутствии договора.
- Компенсация за задержку зарплаты
- Учет расходов на аренду
- Отпускные
- Отчетность МП
- Покупка и продажа товара
- Возврат займа ОС УСН
- Канцтовары
- Оплата за счет заемных средств
- О налогообложении процентов по полученному займу
- Сотрудница сменила фамилию. Нужно ли переоформлять "задним" числом документы ( табель, отчетность в ПФР)
- Реконструкция ОС
- Единовременное пособие, средний заработок при повышении окладов
- Имущественные вычеты
- Имущественный вычет НДФЛ земля и дом
- Списание финансового вложения
- Договор подряда с физлицом.
- Бухгалтерский учет приобретения компьютера
- ОБ учете расходов на объявления в газете
- Доплата командировочные
- Списание подотчетных сумм при гибели работника
- Лимит кассы
- Амортизационная группа.
- Материальная ответственность
- Отчетность, пониженные взносы
- КБК взносы ИП за себя
- Благотворительная помощь
- Можно ли в трудовом договоре прописать, что зарплата выплачивается и по безналичному расчету и из кассы?
- Перечень стомат материалов ОМС
- О налогообложении компенсации расходов на аттестацию рабочих мест
- Затраты обслуживающих производств при ЕСХН
- Об учете недостач
- Финансовая помощь
- Вклад в имущество ООО
- Отражение НДС при экспорте в книге продаж и декларации
- Оформление передачи в аренду (безвозмездное пользование).
- НДС при покупке недвижимости
- Резерв на выплату вознаграждений по итогам года
- Лимит остатка кассы
- С иностранцем заключили новый трудовой договор на срок 2 месяца
- О контролируемых сделках
- Продажа валюты
- Заполнение строки 5 с/ф
- Электронные формы документов
- Расчет доли НХП
- Плюсы и минусы лизинга
- Отражение исправленного счета-фактуры
- Трансфертные цены
- Об уменьшении УК
- О вынужденном прогуле
- Отражение оплаты третьим лицом
- Сетификация товара
- Доход превысил 60 млн.руб.
- Утилизация
- О сделках между взаимозависимыми лицами
- Пособие
- О невозможности удержать НДФЛ
- Стоимость предмета лизинга
- Страховые взносы превышающие предельную величину
- Возврат переплаты по налогу в БУ
- Налог на имущество
- Об аренде жилья
- Предоставление деклараций крупнейшими налогоплательщиками.
- Перевыставление счетов, расходов, оказание ремонта
- Нужно ли переводить дебиторскую и кредиторскую задолженность из долгосрочной в краткосрочную?
- Убыток на упрощенке
- Учет расчетов по ГПХ. НУ и БУ
- Налоговые последствия оказания инжиниринговых услуг с участием иностранной оргаизации
- Паспорт сделки.
- Компенсация за использование личного автомобиля сотрудника
- О сублизинге
- Отзыв сотрудника из отпуска
- Последствия наличия двух основных мест работы
- Отпуск после декрета
- Расчет среднего заработка
- О применении штрафных санкций
- Продажа земельного участка
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Учет вскрышных работ
- Расчет ЕНВД если есть обособленные
- Реализация имущества ИП, использовалось в предпринимательской
- Отчет о движении денежных средств
- дооборудование
- Налоговые декларации в период ликвидации
- Пособие
- О расчете "декретных"
- Ответость НКО до 01.01.2013
- Какие документы оформить, если организация оплатила штраф ГБДД
- Дизайн сайта
- Сокращения по иностранным сотрудникам при заполнении персонифицированного учета
- Заполнение отчета движения денежных средств
- Критерии ОС в БУ и НУ
- дивиденды в декларацию налог на пибыль
- Бухгалтерская отчетность для субъектов малого предпринимательства
- Перенос отпуска сотрудника из-за выходных
- Возврат товара на УСН (товар приобретен в период применения ЕНВД)
- Лизинг на балансе лизингополучателя
- Перерасход в командировке
- Восстановление списанной дебиторской задолженности
- Арендуем землю у администрации. Учет затрат.
- Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ.
- Стандартные налоговые вычеты
- Об определении стоимости товара выраженной в у.е.
- Госпошлина при регистрации ООО
- Отражение в учете изготовления и монтажа противопожарных конструкций силами подрядчика
- Доплата за вредность
- исправление счета-фактуры
- О проведении пусконаладочных работ
- О ремонте ОС арендованных у ИП
- Оформление импорта из Белоруссии, НДС, БУ
- Закупка ТМЦ у населения
- О заполнении книги покупок
- Взаимозависимые лица.
- Уведомление антимонопольного комитета
- Основное средство
- Регистрация договора аренды
- Подача декларации 3-НДФЛ о возмещении коммунальных расходов
- Как оформить счет-фактуру и акт при перевыставлении услуг ж/д транспорта за простой вагонов
- Может ли организация перейти на уплату ежеквартальных платежей по прибыли
- Реализация автомобиля физ. лицу
- Отбор аудиторской организации
- О стандартном вычете
- Покупка акций у БВО
- Переход на осно
- Корректировочная счет-фактура
- О "северных" льготах
- Договор подряда. Взносы травматизм.
- Ответственность по статье 15.25 КоАП РФ
- Займ от учредителя
- О выплатах "вахтовику"
- О принятии в расходы оплаты проезда и ст-ти одежды для работников по ГПД
- Договор
- КБК. НДФЛ.
- Спортивный инвентарь
- Лимит кассы
- Путевки в санаторий
- Налоговый агент доверительный управляющий
- О добровольном отказе от ЕНВД
- О режимах налогообложения
- ИП покупка имущества без статуса
- Убыток от разницы между счетами РСО и суммами выставленными населению