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Про НДФЛ, взносы, отчетность и путевые листы

9 марта 705 просмотров

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Опубликован новый номер журнала «Главбух». Из него вы узнаете, можно ли произвести зачет НДФЛ, что поменялось в путевых листах, какая введена новая отчетность в ПФР и др.

Чтобы вы могли ознакомиться с новым номером, мы открыли бесплатный доступ на три дня. Активируйте его и выбирайте с чего начать чтение.

Что изменилось

О новых отчетах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР

Главбухи и Минфин обсудили новые стандарты бухучета

Два новых разъяснения от ФНС про взносы и отчетность

Налоги, бухучет и взносы

ФНС разрешила зачет по НДФЛ — образцы и новые правила

Расскажите директору, откуда в годовом балансе взялись такие цифры

Не запутайтесь в формате мартовского СЗВ-М

Найдите ошибку: неверно подсчитали резерв по долгам за I квартал

Безупречные проводки: можно упростить учет материальных запасов

Зарплата

Путевые листы изменились — новые контрольные точки

На конкретном примере: в расчет больничных и отпускных попало 8 Марта

О пособиях и зарплатных картах сотрудников

Упрощенка

Новый расчет аванса за I квартална примерах

Что нам будет, если не храним первичку по подотчетным

Какие все-таки доходы позволяют работать на упрощенке в 2017 году

Проверки

На какие требования инспекции можете спокойно не отвечать

Не начисляйте взносы на командировочные, даже если первичка липовая

Реестр документов, который спасет вас на камералке

Что нам будет, если не дадим инспектору документы контрагента

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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