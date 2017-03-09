Поменяется порядок сдачи бухотчетности

Минфин разработал поправки в закон он бухучете. Они предусматривают изменение порядка представления отчетности.
Финансисты предлагают законодательно закрепить положения, обеспечивающие реализацию принципа «одного окна» при представлении бухотчетности. То есть отчетность не надо будет дважды сдавать: и в налоговую инспекцию, и в статистику.
Планируется, что поправки вступят в силу с 2019 года.
Напомним, бухотчетность за 2016 год налоговые инспекторы и органы статистики принимают до 31 марта включительно.
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