Поменяется порядок сдачи бухотчетности

Минфин разработал поправки в закон он бухучете. Они предусматривают изменение порядка представления отчетности.

Финансисты предлагают законодательно закрепить положения, обеспечивающие реализацию принципа «одного окна» при представлении бухотчетности. То есть отчетность не надо будет дважды сдавать: и в налоговую инспекцию, и в статистику.

Планируется, что поправки вступят в силу с 2019 года.

Напомним, бухотчетность за 2016 год налоговые инспекторы и органы статистики принимают до 31 марта включительно.

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