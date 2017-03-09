К 10 марта сдайте декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017

Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017 нужно сдать не позднее 10 марта включительно. Ее контролеры принимают исключительно по новой форме, которая утверждена приказом Минприроды от 09.01.2017 № 3.
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Декларация должна быть представлена всеми организациями и ИП, которые своей деятельностью оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют фирмы и коммерсанты, ведущие деятельность только на объектах IV категории.
Отчитаться надо в электронном виде. На бумаге можно сдать декларацию, только если:
- годовая плата за предыдущий отчетный период составила меньше 25 000 руб.;
- нет технической возможности подключения к интернету;
- нет электронной подписи.
Вместе с бумажной декларацией в Росприроднадзор нужно представить также копию декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду на флешке или другом электронном носителе.
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