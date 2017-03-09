Как отчитываться по взносам за подразделения

Подразделения не всегда должны сдавать расчет по взносам. Такой вывод содержится в письме ФНС России от 14.02.2017 № БС-4-11/2748.
Налоговики указали, что отдельный расчет по взносам за подразделения надо сдавать в ИФНС, только если оно самостоятельно начисляет и платит взносы. Если это делает головной офис, то за дополнительный офис отчитываться не нужно.
В этом главное отличие отчетности по страховым взносам от 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Напомним, отчетность по НДФЛ всегда надо сдавать в инспекцию по месту учета каждого подразделения. При этом неважно, кто выдает работникам подразделения зарплату и платит налог – головная компания или дополнительный офис.
Подробнее про единый расчет по взносам читайте:
- Расчет по страховым взносам в ФНС 2017
- Расчет по страховым взносам 2017: образец заполнения
- Расчет по страховым взносам в ФНС за 1 квартал 2017 года: сроки
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