Завтра, 10 марта, в 10.00 по московскому времени чиновник из ФНС расскажет про отчетность и новый порядок зачета НДФЛ.
Регистрироваться нигде не нужно. Вебинар пройдет прямо в статье электронного «Главбуха».
На прямой эфир с Владиславом Волковым, начальником отдела НДФЛ Управления ФНС России, приглашены только подписчики.
Но! Вы можете оформить гостевой доступ и принять участие в вебинаре наравне с подписчиками! А потом еще три дня читать журнал совершенно бесплатно.
В прямом эфире Владислав Волков расскажет:
- Как применять новые коды доходов и вычетов по НДФЛ;
- Как «подружить» справки 2-НДФЛ и годовой 6-НДФЛ;
- Как сдавать уточненные отчеты по НДФЛ;
- Как провести зачет НДФЛ и не нарушить закон и др.
И ответит на Ваши вопросы. Ждем Вас.
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