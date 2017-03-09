Новая декларация в Росприроднадзор заполняется по правилам, размещенным в самом конце бланка.
Организации и предприниматели, которые обязаны вносить плату за загрязнение природы, должны отчитываться о видах и объемах загрязняющих веществ (отходов), выброшенных в окружающую среду.
За 2016 год подается новая форма отчета – декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Форма декларации и порядок ее представления утверждены приказом Минприроды России от 9 января 2017 № 3. Порядок заполнения декларации оформлен в виде примечаний к самой форме и структурирован по ее разделам.
Раздел 1 декларации заполняют и сдают организации, объекты которых имеют стационарные объекты – источники загрязнения атмосферного воздуха.
В шапке таблицы раздела 1 укажите сведения о таком объекте в соответствии с выданным свидетельством. А именно:
- категорию объекта;
- наименование объекта;
- код объекта;
- адрес местонахождения;
- реквизиты разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух (номер, дату выдачи, срок действия разрешения).
В самой таблице раздела 1 укажите следующие показатели:
- наименование загрязняющего вещества;
- предельно допустимые выбросы;
- лимиты на выбросы (временно согласованные выбросы);
- фактические выбросы загрязняющего вещества;
- ставки платы за выброс;
- поправочные коэффициенты.
Данные показатели и расчет платы отразите в столбцах 2–17 табличной части раздела 1 декларации.
Такие правила в примечаниях приложения 2 к приказу Минприроды России от 9 января 2017 № 3.
Организации и предприниматели, которые обязаны вносить плату за загрязнение природы, должны отчитываться о видах и объемах загрязняющих веществ (отходов), выброшенных в окружающую среду.
Подробно, как заполнить другие разделы декларации, смотрите в рекомендации от Системы Главбух. Там же вы найдете готовый пример декларации.
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