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Смотрите, как поменялся расчет декретных пособий в 2017 году

9 марта 698 просмотров

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Декретные в 2017 году считайте по-новому. В частности, Чтобы рассчитать пособие, теперь берите зарплату работника за 2015 и 2016 годы, а не за 2014 и 2015 годы, как в прошлом году. Кроме того, с 2017 года поменялся порядок возмещения пособий из ФСС РФ.

Читайте бесплатно в нашей новой статье:

  • что изменилось в 2017 году;
  • кто вправе получить декретные;
  • сколько длится отпуск по беременности и родам;         
  • как оформить декретный отпуск и возместить пособие по новым правилам;
  • какие еще пособия выплатить вместе с декретными;
  • примеры расчета декретного пособия в 2017 году и многое другое.    

В ней же вы найдете образцы документов, таблицу размеров новых выплат и формулы расчета пособий. Проще всего узнать  точную сумму пособия при помощи калькулятора.

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