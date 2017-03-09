Смотрите, как поменялся расчет декретных пособий в 2017 году

Декретные в 2017 году считайте по-новому. В частности, Чтобы рассчитать пособие, теперь берите зарплату работника за 2015 и 2016 годы, а не за 2014 и 2015 годы, как в прошлом году. Кроме того, с 2017 года поменялся порядок возмещения пособий из ФСС РФ.

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В ней же вы найдете образцы документов, таблицу размеров новых выплат и формулы расчета пособий. Проще всего узнать точную сумму пособия при помощи калькулятора.