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Бухгалтеры столкнулись с новым вирусом, который ворует деньги

9 марта 481 просмотр

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«Лаборатория Касперского» сообщила, что в бухгалтерскую программу проникает вирус TwoBee. Он редактирует файл с платежными поручениями, который выгружают из программ.

В момент, когда выгружается файл, вирус меняет расчетный счет получателя в платежках. В Банк-Клиент попадает файл уже с неверными реквизитами счета. В итоге деньги уходят к похитителям. Как выяснилось, мошенники смогли похитить уже более 200 млн руб.

Если вы столкнулись с таким вирусом, то скорее рассказывайте об этом. Свою историю пишите на почту verevkina@action-media.ru

Специалисты из «Лаборатории Касперского» советуют сверять номер счета из подтверждающего запроса от банка с номером счета получателя, который внесли в бухгалтерскую программу. Это поможет сразу обнаружить вирус.

Но полностью исключить риски можно, если будете использовать специальные сервисы, которые обмениваются информацией напрямую с банком. В этом случае не происходит обмена файлами, а информация о платежках сразу попадает из учетной программы на сервер банка.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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