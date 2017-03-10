В марте отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год

Не позднее 30 марта отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год. Не имеет значения, как компания считает налог — по кадастровой или балансовой стоимости.

Когда будете готовить отчетность , посмотрите образец заполнения декларации по налогу на имущество за 2016 год. Также мы подготовили для вас три подсказки о том, как составить декларацию за 2016 год в 2017 году. Они уберегут вас от частых ошибок.

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