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В марте отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год

10 марта 246 просмотров

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Не позднее 30 марта отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год. Не имеет значения, как компания считает налог — по кадастровой или балансовой стоимости.

Когда будете готовить отчетность , посмотрите образец заполнения декларации по налогу на имущество за 2016 год. Также мы подготовили для вас три подсказки о том, как составить декларацию за 2016 год в 2017 году. Они уберегут вас от частых ошибок.

Отчитаться по налогу на имущество помогут также статьи:

Декларация по налогу на имущество за 2016 год

Пояснения, которые освободят вашу компанию от налога на имущество

Декларация по налогу на имущество за 2016 год: инструкция по заполнению

С некоторых товаров разрешили не платить налог на имущество

Налог на имущество за 1 квартал 2017 года: ставка, срок уплаты

Расчет по налогу на имущество организаций - 2017 

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Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.

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