В марте отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год

Не позднее 30 марта отчитайтесь по налогу на имущество за 2016 год. Не имеет значения, как компания считает налог — по кадастровой или балансовой стоимости.
Когда будете готовить отчетность , посмотрите образец заполнения декларации по налогу на имущество за 2016 год. Также мы подготовили для вас три подсказки о том, как составить декларацию за 2016 год в 2017 году. Они уберегут вас от частых ошибок.
Отчитаться по налогу на имущество помогут также статьи:
Декларация по налогу на имущество за 2016 год
Пояснения, которые освободят вашу компанию от налога на имущество
Декларация по налогу на имущество за 2016 год: инструкция по заполнению
С некоторых товаров разрешили не платить налог на имущество
Налог на имущество за 1 квартал 2017 года: ставка, срок уплаты
Расчет по налогу на имущество организаций - 2017
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