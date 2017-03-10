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Если сдаете несколько уточненок, налог надо доплатить по каждой из них

10 марта 131 просмотр

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Минфин все-таки решил внести изменения в правила заполнения платежных поручений по взносам, чтобы практика не расходилась с теорией. Больше всего вопросов у бухгалтеров было с полем 101 платежек. ФНС в письме от 15.02.2017 № ЗН-3-1/978 рассказала про новые правила.

Источник: http://www.26-2.ru/news/352065-qqn-17-m3-07-03-2017-minfin-podgotovil-izmeneniya-v-platejnye-porucheniya

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

Минфин все-таки решил внести изменения в правила заполнения платежных поручений по взносам, чтобы практика не расходилась с теорией. Больше всего вопросов у бухгалтеров было с полем 101 платежек. ФНС в письме от 15.02.2017 № ЗН-3-1/978 рассказала про новые правила.

Источник: http://www.26-2.ru/news/352065-qqn-17-m3-07-03-2017-minfin-podgotovil-izmeneniya-v-platejnye-porucheniya

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

Если компания представляет в инспекцию несколько уточненных налоговых деклараций, перечислить в бюджет недоимку надо по каждой из них. Если этого не сделать, инспекторы решат, что организация уклоняется от уплаты налогов.

ФНС сообщила на официальном сайте, что частичное погашение задолженности по налогам — это нарушение. Ведь в данном случае происходит неполная уплата налога. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от недоимки (ст. 122 НК РФ).

Ответственность для компании не наступит, если уточненную декларацию подать до того, как инспекторы обнаружат недоимку на выездной проверке. Перед тем как бухгалтер предоставит уточненку, надо перевести недостающую сумму в бюджет и уплатить пени (ст. 81 НК РФ).

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